Mengintip Sumber Kekayaan Sugianto Kusuma, Bos Agung Sedayu

JAKARTA- Mengintip sumber kekayaan Sugianto Kusuma, bos Agung Sedayu menarik untuk dikulik. Sugianto Kusuma atau yang kerap disapa Aguan bukanlah sosok baru dalam dunia bisnis properti di Indonesia.

Sugianto Kusuma merupakan sosok di balik berdirinya Agung Sedayu Group, yakni salah satu perusahaan pengembang properti terbesar di Indonesia. Dari bisnisnya, Sugianto Kusuma diperkirakan memiliki kakayaan mencapai USD 970 atau sekitar Rp14 triliun berdasarkan catatan Globe Asia 2018.

Sumber kekayaan Sugianto Kusuma, bos Agung Sedayu tentunya berakar dari anak-anak perusahaan yang kini telah merajalela di beberapa daerah prestisius di Indonesia.

Sugianto Kusuma pertama kali mendirikan Agung Sedayu pada 1971 sebagai sebuah kontraktor kecil. Namun, bertahun-tahun kemudian perusahaan tersebut terus berkembang.