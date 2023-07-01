Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Transfer Rekening BCA ke BCA Digital Rp0, Begini Caranya

Anggie Ariesta , Jurnalis-Sabtu, 01 Juli 2023 |11:45 WIB
Transfer Rekening BCA ke BCA Digital Rp0, Begini Caranya
Biaya Transfer Dari dan ke Bank BCA. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - PT Bank Central Asia Tbk (BCA) memastikan biaya transfer rekening BCA ke rekening BCA Digital (Blu) maupun sebaliknya gratis dan unlimited dengan menggunakan metode BI-FAST. Sebelumnya transfer dengan metode BI-FAST dikenakan biaya Rp2.500.

"Hal ini merupakan bentuk komitmen BCA dan entitas anak untuk mendukung kemudahan transaksi bagi nasabah serta mendorong penggunaan BI-FAST sebagai metode transfer pilihan kepada masyarakat luas," ungkap BCA dalam keterangan resminya, Sabtu (1/7/2023).

Klarifikasi tersebut terkait dengan informasi yang beredar mengenai perubahan biaya transfer antara rekening BCA dan BCA Digital (Blu).

Penerapan bebas biaya transfer dengan metode BI-FAST ini berlaku efektif mulai 27 Juni 2023 sampai dengan 26 Juni 2024 di berbagai e-channel BCA, dari mulai myBCA, BCA mobile, KlikBCA Individu, hingga KlikBCA Bisnis.

"Khusus untuk aplikasi BCA mobile, nasabah diharapkan memperbarui aplikasi BCA mobile ke versi 4.1.0 untuk dapat menikmati layanan ini," tulis BCA.

BCA juga menegaskan bahwa informasi yang menyebutkan bahwa biaya transfer ke sesama rekening BCA sudah tidak gratis adalah informasi yang salah.

