Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Rugi Perusahaan Telekomunikasi Milik Bakrie (BTEL) Kian Bengkak Jadi Rp117,9 Miliar

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Minggu, 02 Juli 2023 |16:39 WIB
Rugi Perusahaan Telekomunikasi Milik Bakrie (BTEL) Kian Bengkak Jadi Rp117,9 Miliar
Ilustrasi saham. (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - PT Bakrie Telecom Tbk (BTEL) mencatat adanya rugi bersih senilai Rp117,92 miliar pada tahun 2022.

Realisasi itu membengkak 24,16% year-on-year (yoy) dibandingkan 2021 senilai Rp94,97 miliar.

 BACA JUGA:

Alhasil rugi per saham dasar BTEL juga makin terbenam menjadi Rp3,27 per saham, dari tahun lalu di level Rp2,32 per saham.

Kerugian berlangsung akibat performa topline perseroan yang melandai di tengah sejumlah pos beban yang menanjak. Mengutip laporan keuangan full-year Minggu (2/7/2023), pendapatan usaha emiten telekomunikasi milik grup Bakrie ini turun 8,17 persen yoy menjadi Rp47,85 miliar.

 BACA JUGA:

Kontribusi layanan infrastruktur media menjadi tulang punggung pendapatan sebesar Rp26,41 miliar, disusul jasa telekomunikasi dan periklanan digital masing-masing mencapai Rp9,45 miliar dan Rp7,16 miliar.

Adapun perseroan juga memperoleh penghasilan dari jasa teknologi informasi senilai Rp4,82 miliar.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/278/3177170/ihsg_ditutup_menguat-TnXw_large.jpg
IHSG Hari Ini Ditutup Naik ke 8.124
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/278/3177113/ihsg_sesi_i-Znuf_large.jpg
IHSG Sesi I Menguat ke Level 8.125
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/278/3176949/ihsg_ditutup_melemah-0job_large.jpg
IHSG Hari Ini Ditutup Melemah ke Level 8.051
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/278/3176875/ihsg_melemah-uegS_large.jpg
IHSG Melemah Lagi ke 8.034, Saham-Saham Ini Lesu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/278/3176647/ihsg_melemah-I1tu_large.jpg
IHSG Sesi I Melemah ke 8.171, Saham BRPT Milik Prajogo Pangestu Anjlok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/320/3176475/ihsg_ditutup_melemah-kiGW_large.jpg
IHSG Hari Ini Ditutup Koreksi ke Level 8.227
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement