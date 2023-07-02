Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Pertamax Jadi BBM RON 92 Paling Murah di Indonesia, Segini Harganya

Zuhirna Wulan Dilla , Jurnalis-Minggu, 02 Juli 2023 |07:14 WIB
Pertamax Jadi BBM RON 92 Paling Murah di Indonesia, Segini Harganya
Pertamina. (Foto: Pertamina)
JAKARTA - Pertamax kini menjadi BBM RON 92 dengan harga paling murah di Indonesia.

BBM milik PT Pertamina (Persero) ini diketahui berada di harga Rp12.400 per liter.

 BACA JUGA:

Harga itu pun tak mengalami kenaikan atau penurunan pada 1 Juli 2023 kemarin. Sehingga menjadikan Pertamax satu-satunya BBM RON 92 paling murah dibanding milik SPBU lainnya.

Lantas berapa harga BBM milik SPBU lainnya? Berikut dirangkum Okezone, Minggu (2/7/2023).

Harga BBM Shell

 

- Shell Super Rp12.630 naik jadi Rp12.920

- Shell V-Power Rp13.400 naik jadi Rp13.780

- Shell V-Power Diesel Rp13.290 naik jadi Rp13.590

- Shell V-Power Nitro+ Rp13.670 naik jadi Rp14.120.

 BACA JUGA:

Harga BBM Vivo

- Revvo 90 Rp11.200 per liter

- Revvo 92 Rp12.700 per liter

- Revvo 95 Rp13.580 per liter.

 

