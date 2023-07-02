JAKARTA - Perbandingan harga BBM milik Pertamina, Shell, Vivo dan BP AKR wajib diketahui.
Diketahui, bahwa empat SPBU tersebut melakukan penyesuaian harga BBM per 1 Juli 2023 kemarin.
Adapun Pertamina melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) Umum dalam rangka mengimplementasikan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 245.K/MG.01/MEM.M/2022 sebagai perubahan atas Kepmen No. 62 K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum.
Berikut dirangkum Okezone, Minggu (2/7/2023) perbandingan harga BBM Pertamina, Shell, Vivo dan BP AKR:
Harga BBM Pertamina
Pertamax Rp12.400
Pertamax Turbo Rp13.600 naik jadi Rp14.000
Dexlite Rp12.650 naik jadi Rp13.150
Pertamina Dex Rp13.250 naik jadi Rp13.550
Harga BBM Shell
- Shell Super Rp12.630 naik jadi Rp12.920
- Shell V-Power Rp13.400 naik jadi Rp13.780
- Shell V-Power Diesel Rp13.290 naik jadi Rp13.590
- Shell V-Power Nitro+ Rp13.670 naik jadi Rp14.120.