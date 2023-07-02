Liburan Berakhir, 164 Ribu Kendaraan Balik ke Jabotabek

JAKARTA - PT Jasa Marga (Persero) Tbk (JSMR) melaporkan ada sebanyak 164.128 kendaraan masuk ke Jabotabek pada H+1 Hari Raya Idul Adha 2023 pada 30 Juni 2023 lalu.

Angka tersebut merupakan angka kumulatif arus lalu lintas (lalin) dari empat Gerbang Tol (GT) Utama, yaitu GT Cikupa (dari arah Merak), GT Ciawi (dari arah Puncak), dan GT Cikampek Utama (dari arah Trans Jawa) dan GT Kalihurip Utama (dari arah Bandung).

“Total volume lalin yang masuk ke wilayah Jabotabek ini naik 19,81% jika dibandingkan lalin normal,” kata Corporate Communication & Community Development Group Head JSMR, Lisye Octaviana dalam keterangan resminya, dikutip Minggu (2/7/2023).

Namun, lanjut Lisye, untuk lalin keluar Jabotabek juga masih ada peningkatan, tercatat sebanyak 171.470 kendaraan keluar Jabotabek, meningkat sebesar 10,61% dari lalu lintas normal.

Lisye menjelaskan, untuk distribusi lalu lintas masuk ke Jabotabek dari ketiga arah yaitu mayoritas sebanyak 78.791 kendaraan atau 48,01% berasal dari arah Timur (Trans Jawa dan Bandung). Kemudian, sebanyak 45.683 kendaraan atau 27,83% berasal dari arah Barat (Merak), dan 39.654 kendaraan atau 24,16% berasal dari arah Selatan (Puncak).

Adapun rincian distribusi lalin sebagai berikut: