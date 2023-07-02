Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Jadi Bandara Tersibuk, Pasokan Avtur di Soetta Dipastikan Aman

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Minggu, 02 Juli 2023 |11:01 WIB
Jadi Bandara Tersibuk, Pasokan Avtur di Soetta Dipastikan Aman
Garuda Indonesia. (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - PT Pertamina Patra Niaga melalui Regional Jawa Bagian Barat (JBB) memastikan persediaan avtur atau bahan bakar pesawat di Bandara Internasional Soekarno Hatta (Soetta) aman selama periode libur Idul Adha 2023.

Pertamina memprediksi akan ada peningkatan pergerakan masyarakat, khususnya sektor penerbangan baik domestik maupun internasional sampai dengan akhir Juli tahun ini.

 BACA JUGA:

Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Barat, Eko Kristiawan mengatakan, Pertamina berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan Avtur untuk seluruh penerbangan dengan mempersiapkan ketahanan stok Avtur di Bandara Soekarno Hatta di atas 14 hari.

“Sebagai bandara tersibuk di Indonesia, di bandara Soekarno Hatta SHAFTHI dan SHIPS dibagi tiga shift untuk operasional selama 24 jam. Hal ini untuk mengantisipasi apabila sewaktu-waktu terdapat lonjakan kebutuhan Avtur," ujar Eko melalui keterangan pers, Minggu (2/7/2023).

 BACA JUGA:

Adapun kondisi operasional, sarana dan fasilitas di Soekarno Hatta Fuel Terminal & Hydrant Installation (SHAFTHI) dan Soekarno Hatta Into Plane Service (SHIPS) dalam kondisi aman dan optimal untuk mendukung kelancaran operasional.

 

Halaman:
1 2
