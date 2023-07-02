Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Infrastruktur Energi Aman, Distribusi BBM hingga LPG Tetap Lancar Pasca Gempa Yogyakarta

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Minggu, 02 Juli 2023 |12:01 WIB
Pertamina. (Foto: Pertamina)
JAKARTA - PT Pertamina (Persero) pastikan seluruh infrastruktur energi di wilayah Yogyakarta dan Jawa Tengah aman. Hal itu pasca gempa Bantul 6,4 SR, Jumat, 30 Juni 2023 lalu.

Perseroan juga memastikan distribusi BBM, Avtur dan LPG berjalan lancar.

Vice President Corporate Communication, Fadjar Djoko Santoso mengatakan, pihaknya telah melakukan pengecekan sarana dan fasilitas (sarfas) lembaga penyalur di wilayah terdampak gempa seperti Kota Yogyakarta, Gunung Kidul, Kulon Progo, Solo Raya, Wonogiri, Kebumen dan Cilacap tetap beroperasi dengan lancar.

Pertamina juga telah memastikan Terminal BBM dan LPG di Rewulu, Maos, Lomanis dan Cilacap semuanya dalam kondisi aman. Begitu juga RU IV Cilacap, dalam keadaan aman dan tetap beroperasi.

“Seluruh sarfas energi di DIY, Jawa Tengah sampai ke Jawa Timur dalam kondisi aman. Stok BBM, LPG dan Avtur juga cukup sehingga masyarakat tidak perlu kuatir,” ujar Fadjar, Minggu (2/7/2023).

 

