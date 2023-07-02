Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

359.115 Kendaraan Kembali Pulang ke Jabotabek Usai Libur Panjang

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Minggu, 02 Juli 2023 |15:33 WIB
359.115 Kendaraan Kembali Pulang ke Jabotabek Usai Libur Panjang
Jalan Tol. (Foto: PUPR)
A
A
A

JAKARTA - PT Jasa Marga (Persero) Tbk merilis data 359.115 kendaraan masuk ke Jabotabek pada H+1 hingga H+2 Hari Raya Idul Adha 2023.

Angka tersebut merupakan angka kumulatif arus lalu lintas (lalin) dari empat gerbang Tol (GT) utama.

 BACA JUGA:

Empat GT yang dimaksud diantaranya Cikupa (dari arah Merak), Ciawi (dari arah Puncak), dan Cikampek Utama (dari arah Trans Jawa) dan Kalihurip Utama (dari arah Bandung).

Corporate Communication and Community Development Group Head Jasa Marga, Lisye Octaviana menjelaskan, total volume lalin yang masuk ke wilayah Jabotabek naik 32,58% jika dibandingkan lalin normal.

 BACA JUGA:

"Lalu lintas masuk Jabotabek diprediksi masih akan meningkat signifikan pada hari ini Minggu dengan proyeksi 192.000 kendaraan atau naik 13,8% terhadap lalin normal," ungkap Lisye, Minggu (2/7/202.

Untuk distribusi lalu lintas masuk ke Jabotabek dari ketiga arah yaitu mayoritas sebanyak 184,922 kendaraan (51,50 persen) dari arah Timur (Trans Jawa dan Bandung), 89,255 kendaraan (24,85 persen) dari arah Barat (Merak), dan 84,938 kendaraan (23,65 persen) dari arah Selatan (Puncak).

1 2
Telusuri berita finance lainnya
