Batasi Akses Pengguna Twitter, Ini Alasan Elon Musk

JAKARTA - Elon Musk bakal membatasi akses pengguna Twitter yang akunnya belum diverifikasi. Dalam cuitannya di Twitter, Musk mengatakan akun yang belum diverifikasi kini hanya dapat membaca 1.000 cuitan dalam sehari.

Dilansir BBC di Jakarta, Minggu (2/7/2023) Twitter telah memberlakukan batasan sementara untuk jumlah twit yang dapat dibaca para pengguna dalam sehari.

Sementara, akun baru yang belum terverifikasi jumlahnya lebih kecil, sebesar 500 unggahan. Sedangkan akun dengan status “verified” saat ini dibatasi sebesar 10.000 postingan per hari.

Miliarder teknologi ini awalnya menetapkan batasan yang lebih ketat dan sedikit, tetapi dia mengubahnya dalam beberapa jam setelah mengumumkan langkah tersebut.

Dia mengatakan batasan sementara itu bertujuan untuk mengatasi tingkat ekstrem pengambilan data (data scraping) dan manipulasi sistem.

Dia tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan manipulasi sistem dalam konteks ini.

"Kami mendapatkan data yang dirampas begitu banyak sehingga merendahkan layanan untuk pengguna biasa," ujar Musk pada Jumat lalu, setelah pengguna disajikan tampilan yang meminta mereka untuk ‘log in’ jika ingin melihat konten Twitter.

Langkah itu digambarkan sebagai "tindakan darurat sementara".

Tidak sepenuhnya jelas apa yang dimaksud Musk dengan pengumpulan data, tetapi tampaknya yang dia maksud adalah pengambilan data dalam jumlah besar yang digunakan oleh perusahaan kecerdasan buatan (AI) untuk melatih model-model bahasa besar (algoritma), yang mendukung chatbots seperti ChatGPT Open AI dan Google's Bard.

Secara sederhana, data scraping adalah penarikan informasi dari internet.

Model bahasa besar (large language models) perlu belajar dari banyak percakapan manusia nyata.