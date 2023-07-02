Akhir Libur Panjang, 32.400 Penumpang Kereta Api Berangkat dari Stasiun Senen hingga Gambir

JAKARTA - PT KAI (Persero) mencatat keberangkatan penumpang dengan menggunakan kereta api (KA) jarak jauh melalui Daop 1 Jakarta sebesar 32.400 orang hari ini, Minggu (2/7/2023).

Pelaksana harian Manager Humas Daop 1 Jakarta, Feni Novida Saragih mengatakan, volume keberangkatan penumpang secara mayoritas terjadi di dua stasiun yakni Stasiun Pasar Senen dan Gambir.

Rinciannya, 15.300 penumpang berangkat dari Stasiun Pasar Senen dengan layanan 31 KA yang beroperasi, sementara volume penumpang berangkat dari Stasiun Gambir mencapai 12.500 dengan layanan 36 KA beroperasi.

Selebihnya merupakan keberangkatan dari Stasiun Jatinegara, Bekasi, Karawang, Jakarta Kota, Cikarang, dan Cikampek.

"Pantauan keberangkatan di Stasiun Gambir, Pasar Senen, Bekasi, Cikarang dan beberapa stasiun lainnya di wilayah Daop 1 Jakarta pada Minggu, 2 Juli 2023 sebanyak 32.400 penumpang," ujar Feni sore ini.

Secara total, okupansi keterisian tempat duduk dari pemberangkatan kerat api jarak jauh di area Daop 1 Jakarta pada hari ini telah mencapai 86%. Feni memastikan angka tersebut masih dapat meningkat karena proses penjualan tiket masih terus berlangsung.

"Jika dibandingkan dengan hari Minggu normal, jumlah penumpang berangkat hari ini terdapat kenaikan sebanyak 14%, di mana pada hari Minggu normal biasanya, rata-rata volume penumpang yang berangkat sebanyak 29.300 penumpang," ucap dia.