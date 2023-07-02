Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Akhir Libur Panjang, 32.400 Penumpang Kereta Api Berangkat dari Stasiun Senen hingga Gambir

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Minggu, 02 Juli 2023 |17:28 WIB
Akhir Libur Panjang, 32.400 Penumpang Kereta Api Berangkat dari Stasiun Senen hingga Gambir
Kereta Api. (Foto: KAI)
A
A
A

JAKARTA - PT KAI (Persero) mencatat keberangkatan penumpang dengan menggunakan kereta api (KA) jarak jauh melalui Daop 1 Jakarta sebesar 32.400 orang hari ini, Minggu (2/7/2023).

Pelaksana harian Manager Humas Daop 1 Jakarta, Feni Novida Saragih mengatakan, volume keberangkatan penumpang secara mayoritas terjadi di dua stasiun yakni Stasiun Pasar Senen dan Gambir.

Rinciannya, 15.300 penumpang berangkat dari Stasiun Pasar Senen dengan layanan 31 KA yang beroperasi, sementara volume penumpang berangkat dari Stasiun Gambir mencapai 12.500 dengan layanan 36 KA beroperasi.

Selebihnya merupakan keberangkatan dari Stasiun Jatinegara, Bekasi, Karawang, Jakarta Kota, Cikarang, dan Cikampek.

"Pantauan keberangkatan di Stasiun Gambir, Pasar Senen, Bekasi, Cikarang dan beberapa stasiun lainnya di wilayah Daop 1 Jakarta pada Minggu, 2 Juli 2023 sebanyak 32.400 penumpang," ujar Feni sore ini.

Secara total, okupansi keterisian tempat duduk dari pemberangkatan kerat api jarak jauh di area Daop 1 Jakarta pada hari ini telah mencapai 86%. Feni memastikan angka tersebut masih dapat meningkat karena proses penjualan tiket masih terus berlangsung.

"Jika dibandingkan dengan hari Minggu normal, jumlah penumpang berangkat hari ini terdapat kenaikan sebanyak 14%, di mana pada hari Minggu normal biasanya, rata-rata volume penumpang yang berangkat sebanyak 29.300 penumpang," ucap dia.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/320/3176251/kereta_api-DGl5_large.jpg
Menhub Targetkan Reaktivasi Jalur KA di Jawa Barat Rampung 2027
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/12/320/3146850/kereta_api_logistik-1Iob_large.jpg
Kurangi Truk ODOL, 959.139 Ton Kontainer Diangkut Pakai Kereta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/27/320/3108124/kereta_api-8AQU_large.jpg
Naik Kereta di Indonesia Lebih Cepat Mulai 1 Februari 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/12/320/3103763/beras-518X_large.jpg
Bulog Targetkan Serap Beras 3 Juta Ton
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/09/320/3102793/krl-G2p9_large.jpg
Dirjen Kereta Api Sebut Penutupan Stasiun Karet Belum Jelas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/20/320/3052096/kereta-tanpa-awak-masuk-ri-menhub-teknologi-baru-belum-banyak-di-negara-lain-wnbySrckdt.jpg
Kereta Tanpa Awak Masuk RI, Menhub: Teknologi Baru Belum Banyak di Negara Lain
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement