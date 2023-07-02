Mantan Sopir Angkot yang Kini Jadi Orang Terkaya dan Menteri

Mantan sopir angkot jadi orang terkaya dan menteri.

JAKARTA - Mengulas orang terkaya dan menteri di Indonesia yang ternyata pernah bekerja menjadi sopir angkot.

Dia adalah Prajogo Pangestu yang merupakan mantan sopir angkot kini menjadi salah satu orang terkaya di Indonesia.

Dikutip Forbes, pendiri Barito Group ini diketahui kekayaan yang dimilikinya mencapai USD5,9 miliar atau setara Rp84,6 triliun pada 2022.

Prajogo lahir di Sungai Betung, Kalimantan Barat pada tahun1944.

Orang tuanya bekerja sebagai pedagang karet, pendidikan dirinya pun hanya sampai tingkat sekolah menengah.

Prajogo memiliki tekad untuk merubah nasib hidupnya. Pada tahun 1960, dia memutuskan merantau keJakarta untuk mengadu nasib.

Menurutnya jika merantau ke Jakarta akan mendapatkan pekerjaan dan kehidupan yang lebih baik.