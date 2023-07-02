Daftar Orang Terkaya di Indonesia 2023, dari Penjual Rokok hingga Pemilik Ritel Punya Triliunan Rupiah

JAKARTA - Daftar orang terkaya di Indonesia 2023. Kekayaan mereka ini dari berbagai macam jenis bisnis.

Untuk bisnis yang ditekuni pun ada pertambangan, rokok hingga properti.

Dirangkum Okezone, Minggu (2/7/2023), berikut daftar orang terkaya di Indonesia 2023 versi Forbes:

1. Hartono Bersaudara

Budi Hartono tercatat mempunyai harta kekayaan USD26,4 miliar atau setara Rp395,9 triliun. Di mana pundi-pundi kekayaannya berasal dari bisnis rokok, perbankan hingga properti.

Kemudian kedua, Michael Hartono sebagai kakak dari R Budi Hartono.

Diketahui Michael Hartono mempunyai harta kekayaan USD25,2 miliar atau setara Rp377,8 triliun yang bersumber dari bisnis rokok, perbankan hingga properti.

BACA JUGA: Daftar 10 Orang Terkaya di Thailand 2023

2. Low Tuck Kwong

Dia sempat menduduki posisi 1 orang terkaya Indonesia beberapa waktu lalu. Akan tetapi, kini dirinya berada di peringkat tiga dengan harta USD22,1 miliar atau setara Rp331,4 triliun.

Dia merupakan pemilik perusahaan batu bara Bayan Resources. Keempat, yaitu Sri Prakash Lohia dengan kepemilikan harta kekayaan USD7,1 miliar atau setara Rp106,4 triliun. Adapun dia meraup kekayaannya berkat bisnis petrokimia.

3. Prajogo Pangestu

Dia menempati peringkat kelima, di mana dia sebelumnya merupakan mantan sopir angkot yang berhasil jadi orang terkaya Indonesia. Dia mempunyai harta kekayaan USD5,8 miliar atau setara Rp86,9 triliun yang berasal dari bisnis petromikia.