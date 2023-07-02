Harta Kekayaan Cesc Fabregas Usai Pensiun, Pernah Main di Klub Orang Terkaya RI

JAKARTA - Pemain sepak bola ternama asal Spanyol, Cesc Fabregas memutuskan untuk pensiun.

Adapun keputusan pensiunnya ini setelah 18 tahun berkarier sebagai pemain sepak bola. Gelandang kawakan itu memutuskan gantung sepatu dengan sederet prestasi yang pernah diraihnya.

"Dengan sangat sedih tiba saatnya untuk gantung sepatu," tulis Fabregas dikutip dari akun twitter pribadinya (@cesc4official), Minggu (2/7/2023).

Diketahui, Cesc Fabregas merupakan pemain yang sukses di level klub maupun negara. Dia telah melanglang buana ke berbagai klub besar di daratan Eropa, dan memberikan berbagai trofi.

Bahkan dia merupakan jebolan akademi Barcelona yang telah singgah di bebagai klub seperti Arsenal, Barcelona, Chelsea, AS Monaco, hingga berakhir di FC Como 1907 yang diketahui pemiliknya merupakan orang terkaya di Indonesia.