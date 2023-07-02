Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Harta Kekayaan Cesc Fabregas Usai Pensiun, Pernah Main di Klub Orang Terkaya RI

Mutiara Oktaviana , Jurnalis-Minggu, 02 Juli 2023 |14:29 WIB
Harta Kekayaan Cesc Fabregas Usai Pensiun, Pernah Main di Klub Orang Terkaya RI
Cesc Fabregas pensiun. (Foto: Twitter)
A
A
A

JAKARTA - Pemain sepak bola ternama asal Spanyol, Cesc Fabregas memutuskan untuk pensiun.

Adapun keputusan pensiunnya ini setelah 18 tahun berkarier sebagai pemain sepak bola. Gelandang kawakan itu memutuskan gantung sepatu dengan sederet prestasi yang pernah diraihnya.

 BACA JUGA:

"Dengan sangat sedih tiba saatnya untuk gantung sepatu," tulis Fabregas dikutip dari akun twitter pribadinya (@cesc4official), Minggu (2/7/2023).

Diketahui, Cesc Fabregas merupakan pemain yang sukses di level klub maupun negara. Dia telah melanglang buana ke berbagai klub besar di daratan Eropa, dan memberikan berbagai trofi.

 BACA JUGA:

Bahkan dia merupakan jebolan akademi Barcelona yang telah singgah di bebagai klub seperti Arsenal, Barcelona, Chelsea, AS Monaco, hingga berakhir di FC Como 1907 yang diketahui pemiliknya merupakan orang terkaya di Indonesia.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/16/320/3139388/jose_mujica-u3qs_large.jpg
Presiden Termiskin di Dunia Jose Mujica Tutup Usia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/23/320/3098073/5-berita-terpopuler-60-perusahaan-bakal-phk-karyawan-hingga-presiden-prabowo-sakit-d1LkLjhHTX.png
5 Berita Terpopuler: 60 Perusahaan Bakal PHK Karyawan hingga Presiden Prabowo Sakit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/08/320/3083780/cara-cairkan-limit-gopay-paylater-ke-rekening-VCRDUvu0Xd.jpeg
Cara Cairkan Limit Gopay Paylater Ke Rekening
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/05/622/3071152/cara-mendapatkan-saldo-dana-gratis-rp200-000-setiap-hari-k1BhGITChd.jpg
Cara Mendapatkan Saldo DANA Gratis Rp200.000 Setiap Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/10/320/3061188/penggunaan-teknologi-digital-pacu-efisiensi-bisnis-8e12qC85Ar.jpg
Penggunaan Teknologi Digital Pacu Efisiensi Bisnis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/05/320/3059194/sosok-faisal-basri-di-mata-mentan-amran-kritis-namun-terukur-aMRUjB20c9.jpg
Sosok Faisal Basri di Mata Mentan Amran: Kritis Namun Terukur
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement