HOME FINANCE PROPERTY

4 Daerah di Bengkulu Ini Ternyata Penghasil Miliarder

Mutiara Oktaviana , Jurnalis-Minggu, 02 Juli 2023 |16:02 WIB
4 Daerah di Bengkulu Ini Ternyata Penghasil Miliarder
Pengusaha. (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Daftar daerah di Bengkulu yang ternyata penghasil miliarder. Provinsi Bengkulu terletak di ibu kota Bengkulu.

Provinsi ini terletak di bagian Barat Daya Pulau Sumatra dan pantai barat di bagian Selatan Pulau Sumatera yang berbatasan langsung dengan provinsi Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan dan Lampung di wilayah sekitarnya.

 BACA JUGA:

Di mana pada tahun 2020, jumlah penduduk provinsi ini sebanyak 2.091.314 jiwa, dengan kepadatan 105 jiwa/km².

Dirangkum Okezone melalui data Badan Pusat Statistik (BPS), Minggu (2/7/2023), berikut daftar daerah di Bengkulu penghasil miliarder:

1. Rejang Lebong

Kabupaten ini menjadi daerah pertama disebut penghasil miliarder di Provinsi Bengkulu. Pasalnya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) untuk Kabupaten Rejang Lebong di tahun 2022 sebesar Rp6,5 triliun.

 BACA JUGA:

2. Bengkulu Utara

Posisi kedua diduduki oleh Bengkulu Utara pasalnya PDRB untuk wilayah ini di tahun 2022 mencapai Rp5,56 triliun. Angka ini semakin meningkat dari tahun ke tahun.

 

Halaman:
1 2
