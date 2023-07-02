Mengenal Kota Amritsar di India, Penduduknya Tak Pernah Kelaparan

JAKARTA - Ada kota di India Utara bernama Amritsar yang terkenal dengan hidangan lezatnya.

Dilansir BBC di Jakarta, Minggu (2/7/2023), Amritsar didirikan pada Abad ke-16 oleh seorang guru Sikh dan terletak di wilayah Punjab, tempat asal Sikhisme. Agama tersebut terkenal dengan tradisi seva - perbuatan sukarela yang dilakukan untuk orang lain tanpa mengharap balasan.

Banyak penganut Sikh di seluruh dunia melakukan seva di gurudwara (kuil Sikh), sering kali dalam bentuk amalan sederhana seperti mengepel lantai, menyajikan makanan, dan menjaga ketertiban di dalam kuil. Lainnya melakukan seva di kehidupan pribadi mereka dengan kedermawanan dan beramal.

Pada April 2021, ketika Covid-19 menghantam kehidupan banyak keluarga di seluruh India, komunitas Sikh turun ke lapangan untuk mengirimkan tabung-tabung oksigen dan suplai obat-obatan kepada mereka yang paling membutuhkan.

"Seva berarti pelayanan tanpa pamrih, dan dalam Sikhisme itu bukan sekadar nasihat dan pedoman, tapi praktik sehari-hari," tulis Jasreen Mayal Khanna dalam bukunya Seva: Sikh Wisdom for Living Well by Doing Good.

"Nama lain untuk seva adalah cinta," kata Abhinandan Chaudhary, 23 tahun, yang telah melakukan seva bersama keluarganya sejak usianya delapan tahun.

"Ajaran yang umum ialah seseorang harus begitu sembunyi-sembunyi dan tanpa pamrih, bahwa jika Anda melakukan seva dengan tangan kiri, bahkan tangan kanan Anda tidak boleh mengetahuinya," tambahnya.

Cara hidup di kota itu terkenal menyegarkan. Semangat kedermawanan dalam Sikhisme dapat disaksikan di seluruh dunia. Selama kuncitara (lockdown) Covid-19, para relawan Sikh di sebuah kuil di Inggris mengantarkan ribuan makanan setiap hari kepada para staf NHS, sementara penganut Sikh di berbagai kota di AS memasak ratusan ribu makanan gratis.

Dalam situasi krisis atau darurat, kaum Sikh mengerahkan kekuatan penuh untuk menolong mereka yang membutuhkan, misalnya saja ketika Kanada yang dihantam badai atau saat Selandia Baru dilanda topan.

Namun, di Amritsar, yang merupakan pusat agama Sikh, seva diamalkan pada level yang lebih tinggi lagi.

Sudah jadi pengetahuan umum di India bahwa tidak ada seorang pun yang tidur dalam keadaan lapar di Amritsar. Itu karena selalu ada makanan panas di Kuil Emas, kuil terpenting dalam agama Sikh. Makanan itu tersedia bagi siapa saja yang menginginkannya.

Kuil Emas memiliki langar, dapur komunal terbesar di dunia, melayani 100.000 orang setiap hari, tujuh hari seminggu, gratis.

Semua orang boleh makan di sini, tanpa didiskriminasi, selama mereka membutuhkan tempat berlindung dan makanan, dan hidangan tersedia 24 jam sehari.