Bagaimana Cara Pesan Tiket Bus Gunung Harta Online?

JAKARTA - Bagaimana cara pesan tiket bus gunung harta online menarik untuk diketahui. Bus Gunung Harta telah memberikan kemudahan untuk calon penumpangnya.

Anda tidak lagi harus datang langsung ke agen Gunung Harta untuk memesan dan membeli tiket. Tetapi bisa dengan mudah memesan dan membeli tiket Bus Gunung Harta secara online.

Berdasarkan situs resmi Gunungharta.com, Gunung Harta adalah salah satu penyedia transportasi jarak jauh di Bali dan Jawa.

Berdiri sejak tahun 1993 hanya dengan layanan rute Denpasar Gilimanuk, Gunung Harta mulai perlahan berkembang menjadi penyedia transportasi antarkota pada tahun 1995.

Armada yang digunakan mulanya berwarna hijau, tetapi kini ada juga bus berwarna merah. Model yang digunakan adalah JetBus 3+, beberapa memiliki dua tingkat (double decker).

Berikut cara pesan tiket bus Gunung Harta secara online dirangkum Okezone, Minggu (2/7/2023).

- Buka website resmi Gunung Harta yaitu www.gunungharta.com