Wall Street Minggu Ini Dibayangi Sentimen Suku Bunga The Fed

JAKARTA - Bursa saham AS, Wall Street pekan ini diprediksi rally karena memasuki bulan terbukti kuat dalam beberapa tahun terakhir. Meskipun ada fakta bahwa ekuitas harus menavigasi data ketenagakerjaan dan musim pendapatan dengan Federal Reserve bertekad menaikkan suku bunga AS.

Indeks S&P 500 menentang ketakutan resesi dan krisis perbankan AS dengan membukukan kenaikan 15,9% di paruh pertama 2023. Nasdaq Composite menguat 31,7% untuk peningkatan paruh pertama terbesar dalam empat dekade.

Investor juga bertaruh bahwa tren naik akan berlanjut selama beberapa minggu ke depan memiliki sejarah baru-baru ini di pihak mereka. S&P 500 (.SPX) telah membukukan pengembalian positif dalam delapan bulan Juli berturut-turut, dan indeks Nasdaq 100 (.NDX) yang padat teknologi telah naik pada bulan Juli selama 15 tahun berturut-turut.

"Kami memiliki pasar yang cukup tangguh di paruh pertama tahun ini. Pasar membutuhkan satu pertanyaan besar untuk dijawab, dan seperti itulah perekonomian di bagian belakang di tahun ini," ujar Ahli Strategi Investasi Edward Jones, Mona Mahajan, dilansir dari Reuters, Senin (3/7/2023).

Beberapa indikator menunjukkan optimisme yang meningkat terhadap pasar saham. Seperti sentimen positif dalam survei American Association of Individual Investors telah berada di atas rata-rata historisnya selama empat minggu berturut-turut, sementara pengukuran posisi yang dilacak oleh bank telah menunjukkan investor baru-baru ini meningkatkan eksposur mereka terhadap saham.

Indeks Volatilitas Cboe yang mengukur permintaan investor untuk perlindungan terhadap ayunan saham, baru-baru ini mencapai level terendah sejak awal tahun 2020.

Pada saat yang sama, membawa bagiannya dari peristiwa yang berpotensi menggerakkan pasar. Yang pertama adalah laporan ketenagakerjaan AS pada Jumat depan, yang akan memberi investor gambaran tentang bagaimana keadaan ekonomi setelah kenaikan suku bunga 500 basis poin dari Fed sejak tahun lalu, pengetatan paling agresif dalam beberapa dekade.

Tanda-tanda pertumbuhan pekerjaan yang solid dapat memperkuat pandangan yang telah membantu mendorong pasar tahun ini: bahwa ekonomi AS dapat menghindari resesi yang parah meskipun pengetatan Fed.