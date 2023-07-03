Rekomandasi Saham untuk Perdagangan di Awal Pekan Ini

Rekomendasi Saham Pilihan Hari Ini. (Foto: okezone.com/Freepik)

JAKARTA - Beberapa saham direkomendasikan untuk perdagangan hari ini. Di mana Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) cenderung melemah pada level 6.618–6.754.

Pengamat Pasar Modal William Hartanto dalam analisanya memberikan rekomendasi saham secara teknikal.

Di antaranya, IMAS, buy, support 2000, resistance 2430. Potensi bottoming sejak koreksi di bulan Mei 2023.

KLBF, buy, support 1985, resistance 2110; 2150. Pembentukkan pola falling wedge.

"BFIN, buy, support 1365, resistance 1500. Rebound demand zone pada area 1365 – 1410," ujarnya, Senin (3/7/2023).

CLEO, buy, support 525, resistance 650. Potensi penguatan menguji resistance 650.

Menurutnya, pelemahan IHSG berkurang di pekan pendek. Hal ini umum terjadi dan tidak mengindikasikan reversal karena masih sepinya nilai transaksi, sehingga tidak terdefinisi jelas apakah pelemahan tipis tersebut terjadi karena dominasi daya beli atau jual pelaku pasar.

"Jika memperhatikan secara teknikal maka kita akan melihat bahwa IHSG masih belum mampu menyelesaikan pembentukkan pola bullish flag-nya," tulis William.

Menurut William, dengan pola yang belum jelas maka biasanya arah pergerakan pasar juga akan sedikit lebih sulit dibaca.