IPO, Akseleran Tawarkan Harga Rp100-Rp120/Saham

JAKARTA - PT Akselerasi Usaha Indonesia Tbk atau Akseleran segera mencatatkan saham perdananya di Bursa Efek Indonesia (BEI). Dalam gelaran penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO), Akseleran menawarkan 2,98 miliar atau 29,00% dari modal ditempatkan dan disetor.

Melansir prospektus yang dirilis, Senin (3/7/2023), perseroan menetapkan harga penawaran awal sebesar Rp100-Rp120 per saham. Dengan harga tersebut, perusahaan mengincar dana segar sebesar Rp358,61 miliar.

Bersamaan dengan IPO ini, perseroan juga akan menerbitkan sebanyak 298,84 juta Waran Seri I atau sebanyak 4,08% dari total saham yang ditawarkan dengan harga pelaksanaan Rp120-Rp150, yang dapat dilakukan selama masa berlakunya pelaksanaan yaitu mulai tanggal 9 Februari 2024 – 7 Agustus 2026.

Adapun, sebesar Rp36,50 miliar dari dana hasil IPO akan digunakan perseroan untuk mengakuisisi PT Pratama Interdana Finance (PIF), sebuah perseroan terbatas yang bergerak di bidang usaha perusahaan pembiayaan yang didirikan pada tahun 1992, dengan cara pengambilalihan 52.999.999 lembar saham dari pemegang saham saat ini yakni dari Melyana Tjahyadikarta dan Michelle Tjahyadikarta yang mewakili sekitar 99,99% modal disetor dan ditempatkan PIF.

Kemudian, sebesar Rp200 miliar akan disalurkan untuk penyetoran modal kepada PIF dalam bentuk ekuitas, segera setelah penyelesaian rencana akuisisi PIF.