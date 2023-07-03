IHSG Dibuka Menguat ke 6.665 Usai Liburan Idul Adha 2023

IHSG Dibuka Menguat pada Perdagangan Hari Ini. (Foto: Okezone.com/Freepik)

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat pada awal perdagangan di minggu ini. IHSG naik 0,06% ke level 6.665,92.

Pada pembukaan perdagangan, Senin (3/7/2023), sebanyak 199 saham menguat, 104 melemah, dan 283 lainnya stagnan. Nilai transaksi perdagangan awal mencapai Rp889,89 miliar, dari net-volume 497,74 juta saham yang diperdagangkan.

Sejumlah indeks lain bergerak naik seperti indeks LQ45 tumbuh 0,17% di 947,30, indeks JII naik 0,33% di 544,24, indeks IDX30 menguat 0,18% di 492,13, dan indeks MNC36 positif 0,14% di 361,13.

Sektor yang bertahan di zona hijau yakni nonsiklikal 0,10%, keuangan 0,13%, bahan baku 0,26%, transportasi 0,26%, siklikal 0,20%, energi 0,89%, dan teknologi 0,28%. Sedangkan yang melemah adalah industri 0,13%, infrastruktur 0,57%, properti 0,25%, dan kesehatan 0,25%.