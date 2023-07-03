Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Sepeda Bersama (BIKE) Tebar Dividen Rp10,5 Miliar, 50% dari Laba

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Senin, 03 Juli 2023 |14:48 WIB
Sepeda Bersama (BIKE) Tebar Dividen Rp10,5 Miliar, 50% dari Laba
BIKE bagikan dividen (Foto: Okezone)
JAKARTA - PT Sepeda Bersama Indonesia Tbk (BIKE) membagikan dividen tunai sebesar Rp10,6 miliar atau setara Rp8,2 per saham. Keputusan itu ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) BIKE.

Emiten perdagangan sepeda dan komponen membagikan dividen kepada 1,29 miliar saham yang beredar. Adapun porsi pemegang saham dari masyarakat mencapai 323,3 juta atau mewakili 25%.

Dana dividen berasal dari laba bersih tahun buku 2022 sebesar Rp21,21 miliar. Mengacu jumlah tersebut, rasio pembagian dividen BIKE mencapai 50% dari laba bersih.

"Capaian laba membuktikan PT Sepeda Bersama Indonesia Tbk (BIKE) mampu menunjukkan pertumbuhan yang cukup baik," kata Komisaris Utama BIKE Henry Mulyadi, Senin (3/7/2023).

