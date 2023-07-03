Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Intip Rekomendasi Saham di Semester II-2023, Auto Cuan

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Senin, 03 Juli 2023 |14:51 WIB
Intip Rekomendasi Saham di Semester II-2023, Auto Cuan
Rekomendasi saham (Foto: Freepik)
JAKARTA - Analis Kanaka Hita Solvera, Andhika Cipta Labora merekomendasi lima sektor untuk dicermati sepanjang semester dua tahun ini yaitu, sektor konstruksi, properti, teknologi, perbankan digital, serta sektor poultry.

“Dengan adanya potensi penurunan suku bunga oleh Bank Indonesia, maka akan menjadi sentimen positif untuk sektor konstruksi, properti, teknologi, perbankan digital, dan poultry,” kata Andhika dalam Market Buzz IDX Channel, Senin (3/7/2023).

Untuk sektor konstruksi, kata Andhika, penurunan suku bunga akan turut berdampak pada penurunan beban bunga perusahaan, hal itu disebut dapat mendongkrak kinerja perusahaan.

“Selain itu, adanya sentimen pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) dan tahun politik juga akan berpengaruh positif terhadap sektor konstruksi,” imbuh Andhika.

Dalam hal ini, Andhika merekomendasikan saham PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA). Andhika menyarankan buy on weakness pada saham WIKA, dengan target harga terdekat di Rp540-Rp550.

