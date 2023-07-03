Advertisement
Sistem Kelistrikan Dipulihkan Pasca Gempa Yogyakarta, Warga yang Listriknya Masih Mati Lapor ke Sini

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Senin, 03 Juli 2023 |09:12 WIB
Sistem Kelistrikan Dipulihkan Pasca Gempa Yogyakarta, Warga yang Listriknya Masih Mati Lapor ke Sini
PLN Perbaiki Listrik Pascagempa Yogyakarta. (Foto: Okezone.com/PLN)
JAKARTA - PT PLN (Persero) memastikan sistem kelistrikan aman pasca gempa bermagnitudo 6,6 SR dengan episentrum Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Pada Sabtu (1/7/2023) pukul 03.40 WIB, aliran listrik ke 34.000 pelanggan terdampak gempa di pantai selatan Jawa Tengah, DIY dan Jawa Timur telah kembali menyala kurang dari delapan jam.

Tidak hanya berdampak ke kelistrikan, gempa juga mengakibatkan 263 bangunan mengalami kerusakan. Dari jumlah tersebut terdapat tiga rumah yang dikategorikan mengalami kerusakan sedang - berat dan 5 rumah mengalami kerusakan sedang.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menjelaskan, prioritas pertama PLN adalah melakukan pengamanan aset kelistrikan agar tidak membahayakan warga. Kemudian dengan cepat petugas akan lakukan penormalan jaringan listrik dan membantu dalam bentuk renovasi rumah dan paket sembako.

"Saat ini, fokus kami adalah mengamankan jaringan kelistrikan untuk menjaga keselamatan warga. Kami juga bersinergi dengan Pemerintah Provinsi DIY, TNI-Polri serta stakeholder terkait untuk memberikan bantuan pada warga yang terdampak bencana," kata Darmawan, Senin (3/7/2023).

General Manager PLN Unit Induk Distribusi Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta, Mochamad Soffin Hadi menyampaikan, untuk gangguan kelistrikan parah hanya terjadi di wilayah Kebumen, selanjutnya wilayah Kabupaten Bantul tidak ada gangguan masif dari sisi kelistrikan Jaringan Tegangan Menengah (JTM), namun memang banyak warga yang mengalami kerusakan pada bangunan rumahnya.

