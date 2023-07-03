Akun Twitter KAI Kena Suspend, Kok Bisa?

JAKARTA - PT Kereta Api Indonesia (KAI) menyampaikan bahwa akun twitter @KAI121 tidak melakukan aktivitas menge-tweet seperti biasa mulai Sabtu 1 Juli 2023. Ternyata hal itu karena akun KAI terkena suspend.

VP Public Relations KAI Joni Martinus membenarkan bahwa aku twitter @KAI121 mengalami gangguan. Meski begitu dia tidak menjelaskan lebih lanjut penyebabnya.

"Benar, akun Twitter @KAI121 saat ini sedang mengalami gangguan. Dan saat ini kami masih trus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait," kata Joni saat dihubungi, Senin (3/7/2023).

Joni menyampaikan permohonan maaf atas gangguan yang terjadi pada akun twitter tersebut. Dia mengatakan pihaknya saat ini sedang berupaya agar akun tersebut kembali pulih.

"Kami memohon maaf atas gangguan yang terjadi pada akun KAI di Twitter tersebut. Saat ini KAI terus berupaya agar akun Twitter @KAI121 pulih kembali," katanya.