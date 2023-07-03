Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Mengintip Harta Kekayaan Wahyu Widada yang Dilantik Jadi Kabareskrim

Rina Anggraeni , Jurnalis-Senin, 03 Juli 2023 |09:34 WIB
Mengintip Harta Kekayaan Wahyu Widada yang Dilantik Jadi Kabareskrim
Wahyu Widada (Foto: Wikipedia)
A
A
A

JAKARTA-Mengintip harta kekayaan Wahyu Widada menarik untuk diulas. Seperti diketahui, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menunjuk Komjen Wahyu Widada untuk menjabat sebagai Kabareskrim menggantikan Komjen Agus Andrianto.

Sementara Agus Andrianto diangkat menjadi Wakapolri menggantikan Komjen Gatot Eddy Pramono yang telah memasuki masa pensiun.

Mengintip harta kekayaan Wahyu Widada dari laman elhkpn.kpk.go.id sebesar Rp5.780.262.046 (Rp5,7 miliar). Hartanya tersebut dilaporkan terakhir kali ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 24 Maret 2023 untuk periodik 2022.

Saat itu, Wahyu Widada masih menjabat sebagai Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia.Dia tercatat memiliki harta bergerak lainnya senilai Rp330 juta serta kas dan setara kas Rp1,6 miliar.

Ia tidak memiliki utang. Dengan demikian, total harta kekayaan Wahyu Widada secara keseluruhan mencapai Rp5.780.262.046 (Rp5,7 miliar).

Halaman:
1 2 3
