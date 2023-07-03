Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Segini Uang Fantastis yang Didapat Taylor Swift dari Konser Eras Tour 2023

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Senin, 03 Juli 2023 |20:23 WIB
Segini Uang Fantastis yang Didapat Taylor Swift dari Konser Eras Tour 2023
Taylor Swift (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA- Segini uang fantastis yang didapat Taylor Swift dari konser The Eras Tour 2023 menarik untuk diulas. Mantan Kekasih Harry Styles merupakan salah satu penyanyi yang namanya terus menaiki puncak tangga musik internasional.

Penyanyi berusia 33 tahun ini kembali dengan album baru bertajuk ‘Midnight’ dan menggelar tur konser The Eras Tour di Amerika, Eropa, hingga Asia. Hal ini membuat pendapatan Taylor terus meningkat.

Bahkan beberapa sumber memprediksi segini uang fantastis yang didapat Taylor Swift dari konser The Eras Tour 2023 yakni menghasilkan lebih dari USD 13 juta atau Rp194 miliar per malam dan menjadikan Swift sebagai salah satu penyanyi dengan tur musik terlaris sepanjang sejarah.

Forbes menuliskan The Eras Tour menjadi tur konser paling populer tahun ini dengan tiket yang terjual habis dalam beberapa malam di seluruh Amerika Serikat.

Telusuri berita finance lainnya
