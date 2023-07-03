Begini Asal Usul LRT Jabodebek yang Beroperasi 12 Juli 2023

JAKARTA – LRT Jabodebek segera beroperasi pada 12 Juli 2023. Kehadiran moda transportasi berbasis rel ini diyakini bisa mengurangi polusi di Ibu Kota Jakarta.

Lantas kenapa ada LRT Jabodebek, padahal di Jakarta sudah banyak moda transportasi lain seperti Transjakarta, MRT hingga Kereta Rel Listrik (KRL)?

Mengutip Instagram Ditjenperkeretaapian, Senin (3/7/2023), LRT Jabodebek dibangun karena volume kendaraan sudah melebihi kapasitas seperti di Tol Jagorawi dan Cikampek.

Menurut Survei Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) menunjukan ada 996 ribu kendaraan per hari yang masuk dari luar DKI Jakarta. 31% dari Tangerang, 31% dari Bogor dan Depok serta 38% dari Bekasi.

Tingginya volume kendaraan di jalan tersebut membuat kemacetan parah di Ibu Kota. Oleh karena itu, kehadiran LRT Jabodebek bisa mengurangi macet di jalan yang membuat produktivitas menurun, bahan bakar terbakar sia-sia.

Kemudian biaya kesehatan naik karena mengobati beragam penyakit dan stres, polusi udara meningkat dan boros waktu tempuh.

Selain itu, kehadiran LRT Jabodebek juga mengurangi polusi di Jakarta.

Sebagai informasi, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menegaskan LRT Jabodebek akan diresmikan pada 18 Agustus 2023. Adapun peresmian operasional akan dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi)

"18 Agustus Presiden meresmikan (LRT Jabodebek)," kata Menhub di Stasiun LRT Halim.