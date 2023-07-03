Nilai Tukar Naik, Petani Nasional Makin Sejahtera?

JAKARTA - Nilai Tukar Petani (NTP) nasional Juni 2023 sebesar 110,41 atau naik 0,19% dibanding NTP bulan sebelumnya.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS), Pudji Ismartini menyebut bahwa kenaikan NTP dikarenakan Indeks Harga yang Diterima Petani (It) naik sebesar 0,42% lebih tinggi dibandingkan kenaikan Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib) sebesar 0,23%.

BACA JUGA:

"Pada Juni 2023, NTP Provinsi Lampung mengalami kenaikan tertinggi (2,79%) dibandingkan kenaikan NTP provinsi lainnya," ujar Pudji dalam Rilis BPS di Jakarta, Senin (3/7/2023).

Sebaliknya, NTP Provinsi Riau mengalami penurunan terbesar (4,20%) dibandingkan penurunan NTP provinsi lainnya.

BACA JUGA:

Pudji mengatakan, pada Juni 2023 terjadi kenaikan Indeks Konsumsi Rumah Tangga (IKRT) di Indonesia sebesar 0,28% yang disebabkan oleh kenaikan indeks pada sebagian besar kelompok pengeluaran. "Nilai Tukar Usaha Rumah Tangga Pertanian (NTUP) nasional Juni 2023 sebesar 111,11 atau naik 0,33% dibanding NTUP bulan sebelumnya," pungkas Pudji.