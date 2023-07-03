Program Kartu Prakerja Dipastikan Tetap Lanjut pada 2024

JAKARTA - Program Kartu Prakerja dipastikan akan tetap lanjut pada 2024 mendatang.

Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja Denni Purbasari mengatakan Program Kartu Prakerja tetap berlanjut di 2024 meskipun periode pemerintahan berganti.

"Yang pasti 2024 Prakerja lanjut, dan ini sudah disampaikan oleh Presiden pada Temu Raya di Sentul, Bogor tahun lalu," katanya saat dikonfirmasi di Badung, Bali seperti dilansir Antara, Senin (3/7/2023).

Denni mengatakan saat ini pihaknya masih mendiskusikan terkait anggaran dan kuota pelaksanaan Program Kartu Prakerja bersama dengan Komite Prakerja.

Dia mengatakan berbagai keputusan serta rincian program yang akan diadakan oleh Manajemen Program Pelaksana Prakerja pada akhir Juli ini.

"Tunggu sampai akhir Juli, kita akan ada kegiatan," ujarnya ketika ditanyakan jenis pelatihan apa yang akan diadakan pada Program Kartu Prakerja pada 2024 nanti.