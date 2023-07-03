Pengguna Kereta Naik 68% Selama Libur Panjang, Ini Rute Favoritnya

JAKARTA - PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI menyampaikan data kenaikan volume pelanggan yang signifikan pada periode long weekend Idul Adha 2023.

Sepanjang 27 Juni - 2 Juli 2023, volume pelanggan kereta api jarak jauh mencapai 943.650 pelanggan atau rata-rata 157.275 pelanggan per hari.

VP Public Relations KAI, Joni Martinus mengatakan, volume pelanggan kereta api jarak jauh naik 68% dibanding periode 6-11 Juni sebanyak 563.142 pelanggan atau rata-rata 93.857 pelanggan per hari.

“Puncak arus keberangkatan pada periode long weekend tersebut yaitu pada 27 Juni 2023 dengan jumlah pelanggan sebanyak 159.884 pelanggan. Sedangkan puncak arus baliknya terjadi pada Minggu 2 Juli 2023 dengan jumlah pelanggan sebanyak 181.737 pelanggan,” ujar Joni melalui keterangan pers, Senin (3/7/2023).

Adapun 10 KA dengan volume terbanyak yaitu:

1. KA Argo Parahyangan (Gambir - Bandung pp) = 110.784 pelanggan.

2. KA Serayu (Pasarsenen - Purwokerto pp) = 69.738 pelanggan.