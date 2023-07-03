Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

LRT Jabodebek, Kereta Tanpa Masinis yang Beroperasi 12 Juli Tarif Rp1

Nasya Emmanuela Lilipaly , Jurnalis-Senin, 03 Juli 2023 |14:20 WIB
LRT Jabodebek, Kereta Tanpa Masinis yang Beroperasi 12 Juli Tarif Rp1
LRT Jabodebek Beroperasi tanpa Masinis. (Foto: Okezone.com/Antara)
JAKARTA - LRT Jabodebek siap beroperasi tanpa masinis pada 12 Juli 2023. Adapun besaran tarif selama masa uji coba ini yakni Rp1.

LRT Jabodebek berbeda dengan moda trasnportasi berbasis rel pada umumnya seperti MRT, Kereta Rel Listrik (KRL) karena menggunakan sistem Communication-Based Train Control (CBTC) dengan Grade of Automation (GoA) level 3.

Dengan teknologi canggih tersebut, LRT Jabodebek dapat beroperasi tanpa masinis.

Mengutip Instagram @kemenhub_151, Senin (3/8/2023), Grade of Atomation (GoA) level 3 merupakan teknologi terbaru yang digunakan dalam sejarah pekereta apian di Indonesia, yang memungkinkan LRT untuk dapat berjalan sendiri tanpa adanya masinis, atau kereta dapat berjalan dan berhenti secara otomatis.

Hal tersebut tidaklah berbahaya, dikarenakan dalam teknologi tersebut juga masih terdapat Train Attendant dengan tujuan untuk penanganan keadaan darurat dan pelayanan bagi pelanggan. Sehingga masyarakat tidak perlu kuatir, walaupun kereta ini berjalan tanpa masinis.

“Walau tanpa masinis, perjalanan LRT Jabodebek tetap tedapat petugas yang disebut Train Attendant untuk memberikan pelayanan kepada pelanggan dan jika dibutuhkan untuk penanganan dalam kondisi darurat,” ujar Manager Public Relation LRT Jabodebek, Kuswardojo, beberapa waktu lalu.

Sebagai informasi, Proyek LRT Jabodebek merupakan salah satu dari 16 proyek perkeretaapian yang tercantum dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 21 Tahun 2022.

