HOME FINANCE HOT ISSUE

Konter Taksi Online di Bandara Soetta Ditutup, Penumpang Kini Pesan Lewat Aplikasi

Isty Maulidya , Jurnalis-Senin, 03 Juli 2023 |14:35 WIB
Konter Taksi <i>Online</i> di Bandara Soetta Ditutup, Penumpang Kini Pesan Lewat Aplikasi
Bandara. (Foto: Okezone)
A
A
A

TANGERANG - Pengguna jasa Bandara Soekarno-Hatta bisa memesan moda transportasi darat Angkutan Sewa Khusus (ASK) di terminal seperti Grab, Gocar, Maxim dan My BB melalui aplikasi.

Di mana ketentuan itu sudah mulai berlaku sejak 1 Juli 2023 kemarin.

Sebelumnya, pengguna jasa memesan Angkutan Sewa Khusus melalui Sales Counter, namun saat ini penumpang dapat memesan secara mandiri melalui aplikasi.

Proses pembayaran pun dapat dilakukan melalui aplikasi secara digital atau online.

Dengan banyaknya opsi pembayaran melalui digital, hal itu menjadikan penumpang tidak perlu repot-repot membawa uang tunai. Sehingga kemudahan transaksi ini membuat pembelian tiket lebih mudah, cepat dan aman.

Serta dapat diakses langsung menggunakan smartphone masing-masing penumpang.

 

