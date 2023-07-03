Pesan Jokowi ke Para Menteri: Pendapatan Negara Tak Boleh Terganggu!

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta jajarannya mengantisipasi dan memastikan agar pendapatan negara pada semester 2 tahun 2023 tidak terganggu.

“Antisipasi dan proyeksi agar pendapatan negara tidak terganggu,” kata Presiden Jokowi dalam pengantar Sidang Kabinet Paripurna, di Istana Negara dikutip Antara, Senin (3/7/2023).

Jokowi mengatakan berdasarkan laporan Menteri Keuangan pendapatan negara di semester 1 masih baik, namun penerimaan pajak tidak setinggi tahun lalu. Selain itu, penerimaan kepabeanan dan penerimaan negara bukan pajak (PNPB) juga terpengaruh harga komoditas yang tidak setinggi tahun lalu.

“Oleh sebab itu kita (pemerintah) agar paham risiko dan semuanya harus kita kelola sebaik mungkin,” katanya pula.

Dalam sidang kabinet itu, Presiden Jokowi juga menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi saat ini patut disyukuri, karena mampu bertahan relatif tinggi di atas 5%.