HOME FINANCE HOT ISSUE

Erick Thohir Ajak PLN Kolaborasi dengan Perusahaan Energi China

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Senin, 03 Juli 2023 |15:19 WIB
Erick Thohir Ajak PLN Kolaborasi dengan Perusahaan Energi China
Erick Thohir ajak PLN kolaborasi dengan China (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri BUMN Erick Thohir mengajak PLN berkolaborasi dengan perusahaan energi asal China. Erick melakukan kunjungan ke Hong Kong untuk menjalin kolaborasi global dalam pengembangan ekosistem kendaraan listrik di tanah air.

Dia mengungkapkan pemerintah Indonesia serius mendorong perusahaan di tanah air bisa go global. Menurutnya, menjalin kemitraan tingkat global akan berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia dan membangun landasan yang kokoh bagi perusahaan domestik di masa depan ekonomi global.

Dirinya menambahkan, BUMN terus meningkatkan kemitraan yang saling menguntungkan dengan perusahaan-perusahaan energi terdepan di dunia. Hal itu penting guna mendorong ekosistem bisnis yang adil, terbuka dan sehat untuk tumbuh bersama.

"Selama bertahun-tahun kita telah menyaksikan kemajuan dan pencapaian yang luar biasa dari pasar domestik dan internasional kita. Pencapaian yang luar biasa ini dapat dilihat dari konsolidasi net profit dan State Owned Enterprises (SOE) Indonesia yang terus meningkat," ujar Erick melalui keterangan pers, Senin (3/7/2023).

Direktur Retail dan Niaga PLN Edi Srimulyanti menyampaikan, dalam lawatan ke Hong Kong PLN mendampingi Indonesia Battery Corporation (IBC) untuk menjalin kemitraan dengan Fulcrum Consortium terkait pengembangan teknologi baterai kendaraan listrik. Kolaborasi ini merupakan langkah strategis untuk membangun ekosistem kendaraan listrik di tanah air.

"Mereka sudah punya teknologinya, khususnya untuk memproduksi baterai kendaraan listrik. Jadi, dari partnership ini kita bisa kembangkan teknologinya," tuturnya.

Halaman:
1 2
