Akuisisi 35%, Pertamina-Shell Tinggal Tanda Tangan Hak Partisipasi Blok Masela

JAKARTA - Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Tutuka Ariadji menyatakan bahwa proses akuisisi hak partisipasi atau participating interest (PI) 35% blok Masela kepada PT Pertamina (Persero).

Dia menuturkan, saat ini keduanya tinggal melakukan penandatanganan akuisisi atas proyek gas abadi Lapangan Blok Masela tersebut. Namun sayangnya, Tutuka masih enggan menyebut soal nilai yang disepakati antara Pertamina dan Shell.

"Kita tunggu tanda tangan mereka (Pertamina dan Shell). Soal harga, intinya business to business," kata Tutuka kepada awak media di Kantor Kementerian ESDM, Senin (3/7/2023).

Dia menambahkan, pemerintah juga tidak ikut campur tangan dalam pembagian persentase hak partisipasi 35% Blok Maselayang direncanakan Pertamina dengan Petronas dalam sebuah konsorsium.

"Jadi gini, kalau Petronas itu tergntung business to business dengan Pertamina. Dari dulu mereka sudah bareng sehingga 35% itu akan dipegang campuran antara Pertamina dan Petronas," paparnya.