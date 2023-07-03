Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Bukan Cuma Wajah, Kereta Api Juga Butuh Perawatan

Azahra Kaulika Irawansyah , Jurnalis-Senin, 03 Juli 2023 |15:27 WIB
Bukan Cuma Wajah, Kereta Api Juga Butuh Perawatan
Sarana Perkeretaapian Butuh Perawatan. (Foto: Okezone.com/KAI)
A
A
A

JAKARTA - Sarana perkeretaapian membutuhkan perawatan supaya keamanan dan kenyamanan penumpang tetap terjaga. Perawatan ditujukan untuk menjaga kelayakan perkeretaapian agar dapat beroperasi dengan baik.

"Gak cuma wajah dan tubuh manusia aja yang butuh perawatan, sarana perkeretaapian juga butuh, lho," tulis Ditjenperkeretaapian di Instagramnya, Senin (3/7/2023).

Adapun perawatan terhadap sarana perkeretaapian dilakukan agar tetap laik operasi. Oleh karena itu, perawatan sarana perkeretaapian dilakukan berkala, mulai dari harian, bulanan, per 6 bulan, tahunan hingga perawatan 4 tahunan.

Dilakukan juga perbaikan sarana perkeretaapian untuk mengembalikan fungsinya. Dilakukan terhadap konstruksi dan komponen yang mengalami kerusakan untuk dapat berfungsi kembali dan dilakukan dengan tidak terjadwal.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/03/320/3167371/kai-SrJv_large.jpg
Lebih Efisien, Digitalisasi Mudahkan Penumpang Kereta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/320/3164187/kereta_api-e5Gn_large.jpg
Naik 8 Persen, KAI Raup Laba Rp1,18 Triliun pada Semester I-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/18/320/3163658/penumpang_kereta_api-5oe1_large.jpg
145 Ribu Tiket Kereta Api Terjual pada Libur Panjang HUT Ke-80 RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/15/320/3163167/kereta_ap_logistik-BdK6_large.jpg
Jaga Ketahanan Pangan, Pengiriman Kontainer Reefer Capai 173 Ribu Ton
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/14/320/3162858/menhub_dudy-gaCc_large.jpg
Menhub Akan Periksa INKA Imbas Kecelakaan Kereta Api di Subang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/13/320/3162571/penumpang_kereta_api-RTDE_large.jpg
276.172 Tiket Kereta Api Ludes Terjual pada Libur Panjang HUT Ke-80 RI
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement