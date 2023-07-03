Bukan Cuma Wajah, Kereta Api Juga Butuh Perawatan

JAKARTA - Sarana perkeretaapian membutuhkan perawatan supaya keamanan dan kenyamanan penumpang tetap terjaga. Perawatan ditujukan untuk menjaga kelayakan perkeretaapian agar dapat beroperasi dengan baik.

"Gak cuma wajah dan tubuh manusia aja yang butuh perawatan, sarana perkeretaapian juga butuh, lho," tulis Ditjenperkeretaapian di Instagramnya, Senin (3/7/2023).

Adapun perawatan terhadap sarana perkeretaapian dilakukan agar tetap laik operasi. Oleh karena itu, perawatan sarana perkeretaapian dilakukan berkala, mulai dari harian, bulanan, per 6 bulan, tahunan hingga perawatan 4 tahunan.

Dilakukan juga perbaikan sarana perkeretaapian untuk mengembalikan fungsinya. Dilakukan terhadap konstruksi dan komponen yang mengalami kerusakan untuk dapat berfungsi kembali dan dilakukan dengan tidak terjadwal.