HOME FINANCE HOT ISSUE

Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP) Kantongi Pendapatan Rp202 Miliar

Hana Wahyuti , Jurnalis-Senin, 03 Juli 2023 |15:45 WIB
Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP) Kantongi Pendapatan Rp202 Miliar
Pendapatan kawasan industri pulogadung (Foto: Shutterstock)
JAKARTA - PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP) mengantongi pendapatan Rp202 miliar sepanjang 2022. JIEP merupakan perusahaan pengembang dan pengelola Kawasan Industri Pulogadung

Plh Direktur Utama JIEP Dharma Satriadi, disela-sela jalannya RUPS mengatakan selain berhasil meraih cuan pendapatan sebesar Rp202 miliar. JIEP juga mencatatkan laba usaha sebesar Rp38 miliar pada tahun 2022 serta peningkatan nilai aset Perusahaan senilai Rp895 miliar.

“Alhamdulillah, di tahun 2022 manajemen PT JIEP berhasil menorehkan catatan positif pada kinerja operasional dan keuangan korporasi. Sebagaimana pada pengesahan RUPS hari ini, JIEP meraih total pendapatan usaha senilai Rp202 Miliar dengan laba bersih sebesar Rp 38 Miliar,” ungkap Dharma, Senin (3/7/2023).

Lebih lanjut ia mengatakan, pada aspek capaian kinerja operasional Perusahaan, PT JIEP berhasil mencatatkan ketercapaian key performance indicator (KPI) dengan skor akhir 96,8 serta berhasil mewujudkan Tingkat Kesehatan Perusahaan melalui predikat AA (Sehat) dengan skor akhir 81 yang dinilai dari 3 penilaian aspek, keuangan, operasional dan administrasi, pada kinerja GCG tahun 2022 PT JIEP juga berhasil meraih skor akhir 87.15 dengan predikat Sangat Baik.

