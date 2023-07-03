Menguak Apa Pekerjaan Popo Barbie? Simak di Sini

JAKARTA - Menguak pekerjaan Popo Barbie. Popo Barbie tengah menjadi perbincangan hangat di media sosial setelah video yang diduga dirinya tengah melakukan tindakan asusila dengan patung manekin tersebar di media sosial.

Video tersebut viral dan beredar luas di berbagai platfrom media sosial, memancing beragam komentar dari netizen. Beberapa di antaranya mengutuk aksi Popo Barbie, sementara yang lain merasa terkejut dengan konten yang diunggahnya.

Menguak apa pekerjaan Popo Barbie? simak penjelasan berikut ini.

Popo Barbie diketahui memiliki akun Tiktok dengan jumlah pengikut yang cukup banyak. Bisa dikatakan Popo Barbie merupakan salah satu TikToker.

Isi konten pada Akun TikTok Popo Barbie memang sudah banyak mencari sensasi warganet. Namun, diketahui penghasilan Popo Barbie berasal dari akun Tiktok milik pribadinya.