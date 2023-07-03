Popo Barbie Viral karena Apa? Ini Jawabannya

JAKARTA - Popo Barbie viral karena apa? Popo Barbie pada media sosial memperlihatkan adegan tak senonoh dengan sebuah patung manekin.

Perlu diketahui, Popo Barbie sudah banyak melakukan hal-hal tak senonoh hingga namanya sering diperbincangkan oleh warganet di sosial media.

BACA JUGA: Intip Momen Sri Mulyani Salat Ied Bersama Cucu di Masjid Kantor DJP

Popo Barbie lakukan adegan asusila dengan patung yang diduga hanya untuk mencari sensasi.

Lantaran videonya beredar luas di sosial media, Popo Barbie pun melakukan sebuah klarifikasi.

Dirinya meminta maaf atas perbuatannya dan menjelaskan mengapa video tersebut di unggahnya.

“Assalamualaikum, saya Popo ingin meminta maaf pada seluruh warga negara Indonesia,” ungkap Popo dalam akun Tiktok milik pribadinya.