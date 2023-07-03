Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Popo Barbie Viral karena Apa? Ini Jawabannya

Hana Wahyuti , Jurnalis-Senin, 03 Juli 2023 |21:43 WIB
Popo Barbie Viral karena Apa? Ini Jawabannya
Popo Barbie (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Popo Barbie viral karena apa? Popo Barbie pada media sosial memperlihatkan adegan tak senonoh dengan sebuah patung manekin.

Perlu diketahui, Popo Barbie sudah banyak melakukan hal-hal tak senonoh hingga namanya sering diperbincangkan oleh warganet di sosial media.

Popo Barbie lakukan adegan asusila dengan patung yang diduga hanya untuk mencari sensasi.

Lantaran videonya beredar luas di sosial media, Popo Barbie pun melakukan sebuah klarifikasi.

Dirinya meminta maaf atas perbuatannya dan menjelaskan mengapa video tersebut di unggahnya.

“Assalamualaikum, saya Popo ingin meminta maaf pada seluruh warga negara Indonesia,” ungkap Popo dalam akun Tiktok milik pribadinya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/455/3177266/harta_kekayaan-0jE4_large.jpg
Ternyata Segini Kekayaan Atalia Praratya di LHKPN yang Rumahnya Digeruduk Santri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/455/3177019/family_office-V8v4_large.jpg
Daftar 5 Family Office Terbesar dan Terkaya di Dunia 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/320/3176782/harta_kekayaan_raffi_ahmad_dan_atta_halilintar-yhDx_large.jpg
Adu Harta Kekayaan Raffi Ahmad dengan Atta Halilintar 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/320/3176548/harta_kekayaan_patrick_kluivert-cKNA_large.jpg
Segini Kekayaan Patrick Kluivert, Pelatih Timnas Indonesia yang Gagal Bawa Garuda ke Piala Dunia 2026 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/455/3176306/harta_kekayaan_cristiano_ronaldo-Vdh3_large.jpg
Resmi Jadi Pesepakbola Miliarder Dunia, Segini Kekayaan Terbaru Cristiano Ronaldo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/455/3176283/harta_kekayaan_raja_salman-glYQ_large.jpg
Daftar Raja Terkaya di Dunia 2025 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement