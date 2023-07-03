Sempat Mati Suri, Bandara Kertajati Kini Layani Penerbangan Haji dan Wisatawan

JAKARTA - Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati Majalengka sempat mati suri karena sepi pengunjung. Namun kini, Bandara Kertajati mulai menunjukkan aktivitas penerbangan, setelah sebelumnya mengalami mati suri cukup lama. Kini bandara tersebut layani penerbangan umroh, haji dan wisatawan.

Executive General Manager Bandara Kertajati Nuril Huda mengatakan Bandara Kertajati mengatakan pada April 2023, Bandara Kertajati melayani penerbangan umrah sebanyak 200 jemaah yang terbang menggunakan maskapai Lion Air.

Kemudian pada Mei 2023 sebanyak 143 jemaah umrah terbang dari Bandara Kertajati menuju Tanah Suci dengan maskapai Garuda Indonesia dan juga ditetapkan sebagai embarkasi keberangkatan calon jemaah haji.

“Keberangkatan calon jemaah haji dari Bandara Kertajati berlangsung dari 28 Mei hingga 23 Juni 2023 dengan total 25 kloter dan jumlah calon jemaah haji mencapai 9.268 orang," katanya dalam keterangan tertulis tertulis, Senin (3/7/2023).

Kemudian pada 9 Juli hingga 3 Agustus 2023, Nuril mengatakan Bandara Kertajati akan melayani penerbangan kepulangan jemaah haji dengan total penerbangan sebanyak 25 kloter.

Selanjutnya maskapai Garuda Indonesia juga akan membuka penerbangan khusus Umrah melalui Bandara Kertajati - Jeddah (Arab Saudi) mulai 6 Agustus 2023.

“Dibukanya penerbangan khusus Umroh menuju Jeddah ini sekaligus menandakan adanya potensi yang cukup besar untuk penerbangan umrah di Bandara Kertajati. Penerbangan ini memudahkan masyarakat di Jabar bagian timur seperti Cirebon, Indramayu dan Majalengka, Kuningan serta juga masyarakat di Jawa Tengah bagian barat seperti Tegal dan Bebres untuk beribadah umrah,” ungkap Nuril Huda.