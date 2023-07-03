Freeport Ngeluh Belum Dapat Izin Ekspor, ESDM: Ya Sabar

JAKARTA - PT Freeport Indonesia (PTFI) mengaku operasional usaha tambang terganggu lantaran hingga saat ini perusahaan belum mengantongi perpanjangan izin ekspor konsentrat tembaga.

Menanggapi hal itu Plt Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Dirjen Minerba) Muhammad Wafid meminta PTFI untuk sabar sedikit laantaran hingga kini izin ekspor itu masih mandeg di Kementerian Perdagangan (Kemendag).

"Ya bagaimana lagi, ya itu tadi kalau gudang sudah penuh dan pengen harus ekspor tapi belum ada regulasi yang pas untuk mengatur referensi ya semuanya salah nanti. Ya sabar dikitlah," jelas Wafid ketika ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (3/7/2023).

Dia menuturkan, selama aturan belum sinkron maka baik PTFI maupun Amman Mineral yang sejatinya mendapat relaksasi perpanjangan ekspor konsentrat tetap belum bisa melakukan ekspor. Menurutnya hal itu sudah menjadi peraturan yang tidak bisa ditawar-tawar.

"Kalau aturannya belum sinkron degan pelaksanaan ya tidak bisa (ekspor). Kalau sudah melaksanakan ekspor ternyata belum boleh atau belum jadi ya tidak boleh. (Nanti) salah kami semua, pemerintah juga salah. Ya itu, saya kira koordinasi intensif yang sekarang baru dilakukan," paparnya.