Sadar Enggak Ukuran Uang Rupiah Makin Kecil Tergantung Nominal? Simak Penjelasan BI

JAKARTA – Bank Indonesia (BI) melaporkan bahwa uang rupiah tahun emisi (TE) 2022 dibedakan ukurannya berdasarkan nominalnya. Di mana perbedaan ukuran uang rupiah diharapkan dapat membantu penyandang tunanetra mengenali nominal uang.

Dikutip dari Instagram Bank Indonesia, Senin (3/7/2023) perbedaan ukuran uang Rupiah tahun emisi 2022 yang semakin signifikan sangat membantu masyarakat untuk mengenali nominal Rupiah.

BACA JUGA: Catat Jadwal Operasional Layanan Bank Indonesia Selama Libur Idul Adha 2023

“Maka itu untuk mengenali nominal uangnya, selain ada blind code, sekarang ini tinggal dibandingkan saja ukurannya," kata Agus Taufik yang juga tunanetra.

Kemudian, lanjut dia semakin kecil nominalnya maka semakin kecil pula ukurannya.

"Coba, deh, bandingkan di dompet uang Rp100.000,00 dengan Rp1.000,00 kalau naruhnya dengan baik dalam dompet, ukuran uang yang nominalnya besar akan lebih panjang dan lebih lebar. Mudah, kan?" tuturnya.