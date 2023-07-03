Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Kurangi Impor, Pertamina Petrochemical Trading Salurkan Produk Orthoxylene di Pasar Domestik

Hana Wahyuti , Jurnalis-Senin, 03 Juli 2023 |19:42 WIB
Kurangi Impor, Pertamina Petrochemical Trading Salurkan Produk Orthoxylene di Pasar Domestik
Pertamina Petrochemical (Foto: Okezone)
JAKARTA - PT Pertamina Petrochemical Trading memperluas portfolio bisnisnya dan memanfaatkan peluang baru bisnis secara nasional.

Hal ini dilakukan melalui kolaborasi dengan Sub Holding Pertamina Group yakni PT Kilang Pertamina Internasional melalui anak usahanya PT Trans-Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) dalam pengapalan dan penyaluran perdana produk Orthoxylene untuk konsumen industri domestik.

Produk Orthoxylene yang diproduksi oleh kilang PT TPPI di Tuban, Jawa Timur, merupakan produk derivarif petrokimia yang memiliki prospek keuntungan dan keberlanjutan yang cukup menjanjikan.

Produk orthoxylene merupakan salah satu valuable produk dari unit 211 aromatic fraksionasi, tanpa mengurangi produk Paraxylene dan memiliki valuable sama dan sustainable produk dengan demand 30.000-40.000 mton/ tahun pada tahap 1.

Direktur Utama Pertamina Petrochemical Trading Deni Febrianto, mengatakan bahwa pihaknya telah berkomitmen untuk melayani penyaluran bahan baku orthoxylene di tahun 2023 kepada PT Petrowidada sebagai konsumen industri domestik yang strategis.

