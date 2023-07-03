Harga BBM Pertamax Green 95 Dijual Rp13.200 per Liter

JAKARTA - PT Pertamina (Persero) menetapkan harga BBM jenis baru Pertamax Green 95 senilai Rp13.200 per liter. Besaran harga tersebut disampaikan Wakil Menteri BUMN I, Pahala Nugraha Mansury.

Pahala mengatakan uji coba penjualan Pertamax Green 95 mulai dilakukan Juli 2023. Di mana, Pertamina mulai menjual bahan bakar Bioetanol tersebut di 17 titik Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Rinciannya, 11 titik SPBU di Jawa Timur dan enam titik SPBU di DKI Jakarta.

"Di kisaran Rp13.200, Insya Allah dikisaran segitu. Dalam bulan Juli ini kita akan lakukan penjualan, kita rencananya akan mulai di Jatim, lalu nanti di DKI. Kemungkinan ada 17 titik SPBU yg akan menjual Green Pertamax 95, kurang lebih 11 titik di Jatim, mungkin 6 di Jakarta," ujar Pahala saat ditemui wartawan, Senin (3/7/2023).

Dalam proses uji coba penjualan, Pertamina masih fokus di Jakarta dan Jawa Timur. Pahala menyebut penjajakan pasar masih dilakukan terlebih dahulu, sebelum Pertamina memperluas penjualannya di daerah lain.

Dia mengaku pasokan bioetanol masih terbatas saat ini, sehingga perluasan penjualan ke daerah lain masih menjadi pertimbangan.