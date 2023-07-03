Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Tok! Harga Gula Kristal di Petani Rp12.500/Kg

Mutiara Oktaviana , Jurnalis-Senin, 03 Juli 2023 |20:54 WIB
Tok! Harga Gula Kristal di Petani Rp12.500/Kg
Harga Gula (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Badan Pangan Nasional/National Food Agency menerbitkan Surat Edaran (SE) Badan Pangan Nasional Nomor 159/TS.02.02/K/6/2023 yang menyatakan pembelian Gula Kristal Putih (GKP) di tingkat petani oleh pelaku usaha gula dilakukan dengan harga paling sedikit Rp12.500 per kg.

“Harga pembelian di tingkat petani atau produsen naik sebesar Rp1.000 per kg dari Rp11.500 per kg menjadi Rp12.500 per kg,” kata Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi, dikutip Antara, Senin (3/7/2023).

Kepala Bapanas Arief mengatakan penerbitan SE tersebut bertujuan untuk menjaga keseimbangan harga gula dari hulu hingga hilir di tengah musim giling tebu yang sedang berlangsung. Selain juga sebagai langkah strategis untuk meningkatkan daya saing industri gula nasional secara berkelanjutan.

Dengan pendapatan yang baik diharapkan minat masyarakat atau petani tebu untuk menanam dan meningkatkan produksi tebu, sehingga dapat mendorong peningkatan ketersediaan bahan baku tebu yang berdampak pada peningkatan produksi gula nasional.

“Harga pembelian tersebut berlaku mulai pada tanggal 3 Juli 2023. Sejak tanggal pemberlakuannya, SE tersebut berfungsi sebagai dasar harga pembelian GKP oleh pelaku usaha gula di tingkat petani,” terangnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/320/3173197/gula_rafinasi_di_pasar-mkuK_large.jpg
Marak Gula Rafinasi di Pasar, Petani Minta Pengawasan Diperketat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/11/320/3169340/impor_gula-UIxd_large.jpg
Pemerintah Resmi Stop Sementara Impor Gula Rafinasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/11/320/3169335/wamentan-6jdw_large.jpg
Gula Rafinasi Bocor ke Pasar, Wamentan: Kita Tindak Tegas!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/25/320/3150389/mentan-3wov_large.jpg
Mentan Ingin Kembalikan Kejayaan RI Jadi Produsen Gula Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/19/320/3148565/gula-4L2c_large.jpg
Bapanas Buka Suara soal Dugaan Rembesan Gula Rafinasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/20/320/3124320/pabrik_gula-akG3_large.jpg
Terjerat Kasus Korupsi, Produksi Pabrik Gula Djatiroto Bakal Terganggu?
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement