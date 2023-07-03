Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Lowongan Kerja PLN 2023 Resmi Dibuka! Untuk Lulusan Fresh Graduate, Begini Cara Daftar

Mutiara Oktaviana , Jurnalis-Senin, 03 Juli 2023 |21:07 WIB
Lowongan Kerja PLN 2023 Resmi Dibuka! Untuk Lulusan <i>Fresh Graduate</i>, Begini Cara Daftar
Lowongan Kerja PLN (Foto: Instagram PLN)
A
A
A

JAKARTA - PT PLN (Persero) membuka lowongan kerja bagi Fresh Graduate lulusan S1/S2 Diaspora atau lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri.

“Bagi kamu yang sering tanya soal rekrutmen PLN Group di kolom komentar, ada kabar baik nih buat kamu, sobat,” tulis di Instagram PLN, Senin (3/7/2023).

“PLN membuka kesempatan bagi Electrizen untuk bergabung menjadi keluarga besar PLN Group melalui Rekrutmen PLN Group 2023 bagi Fresh Graduate lulusan S1/S2 Diaspora atau lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri,” tambahnya.

Periode pendaftaran rekrutmen mulai dari tanggal 3 Juli sampai dengan 17 Juli 2023. Proses pendaftaran dan info lebih lanjut melalui website resmi PLN yaitu https://rekrutmen.pln.co.id/.

“Yuk jangan sampai ketinggalan. Persiapkan persyaratan, kemampuan dan kesehatanmu, serta jangan lupa untuk selalu berdoa. Kami tunggu Electrizen semua di PLN Group!,” tutupnya.

1 2
Telusuri berita finance lainnya
