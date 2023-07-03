Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Bonus Atlet ASEAN Para Games Rp320 Miliar Cair, Ini Rinciannya

Hana Wahyuti , Jurnalis-Senin, 03 Juli 2023 |21:19 WIB
Bonus Atlet ASEAN Para Games Rp320 Miliar Cair, Ini Rinciannya
Menteri Keuangan Sri Mulyani (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani merinci bonus para atlet peraih medali dan para pelatih dalam ASEAN Para Games 2023 di Kamboja.

“Rp320 miliar anggaran disediakan APBN #uangkita untuk bonus para atlet peraih medali dan para pelatih dalam ASEAN Para Games 2023 di Kamboja,” tulis Sri Mulyani di Instagram resminya, Senin (3/7/2023).

“Indonesia berhasil membawa pulang raihan 158 medali emas, 148 perak, dan 95 perunggu. Ini capaian yang luar biasa," puji Presiden Jokowi kepada kontingen yang hadir di halaman Istana Merdeka pagi ini untuk penyerahan penghargaan bagi para atlet dan pelatih.

Pemerintah memberikan bonus senilai Rp525 juta kepada peraih medali emas, Rp315 juta untuk peraih medali perak dan Rp157,5 juta bagi peraih medali perunggu.

Presiden berharap bonus tersebut dimanfaatkan untuk hal produktif atau bahkan investasi, jangan untuk konsumsi terutama barang mewah.

1 2
Telusuri berita finance lainnya
