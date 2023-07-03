7 Hal Ini Perlu Diketahui Sebelum Membeli Rumah, Apa Saja?

JAKARTA – Membeli rumah menjadi salah satu pertimbangan besar bagi semua orang.

Hal itu karena biayanya yang tidak murah dan memerlukan berbagai syarat khusus.

Sejumlah orang yang memilih untuk membeli rumah sendiri karena prioritas pribadi, keadaan hidup, tantangan atau bahkan sebagai bentuk penghargaan.

Keputusan untuk membeli rumah merupakan beban tanggung jawab yang besar.

Dilansir dari realsimple.com di Jakarta, Senin (3/7/2023), ada beberapa hal yang perlu kamu perhatikan saat akan membeli rumah, seperti berikut ini.

1. Keputusan Pribadi

Kamu harus membuat keputusan tanpa campur tangan orang lain sebagai pembeli tunggal.

Fokus menemukan rumah yang paling sesuai dengan kebutuhan dan selera pribadi tanpa harus mengkhawatirkan preferensi orang lain.

2. Menentukan Lokasi Rumah dengan Bijak

Membeli rumah bisa sangat kompetitif. Beli rumah dengan lingkungan yang sesuai dan tidak melebihi kapasitas diri.

Kamu harus memenuhi syarat penghasilan dan riwayat kredit.

Penghasilan yang kamu miliki tidak hanya dapat menentukan harga beli rumah, tetapi juga dapat membatasi lingkungan sekitar tempat tinggal.

3. Mencari Pinjaman

Broker Real Estate di TN Smoky Mountain Realty, Theresa Raymond mengatakan bahwa pra-persetujuan kredit merupakan proses yang penting untuk membuktikan bahwa pembeli siap secara finansial.

Luangkan waktu untuk menjelajahi berbagai pilihan pembiayaan dan pastikan kamu menemukan pilihan terbaik dalam memperoleh pinjaman.