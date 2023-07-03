Cara Cek Hasil Tes Online Tahap 1 Rekrutmen Bersama BUMN 2023, Ini Link dan Jadwalnya

JAKARTA - Hasil seleksi tes tahap I Rekrutmen Bersama BUMN 2023 telah diumumkan hari ini, Senin (3/7/2023).

Bagi peserta yang mengikuti seleksi diminta untuk memperhatikan pengumuman hasil seleksi tersebut.

"Pengumuman Online Test Tahap I, Rekrutmen Bersama BUMN 2023. Bagi seluruh peserta mohon untuk mengecek pada email dan website portal resmi RBB 2023 secara berkala ya!" tulis pernyataan resmi BUMN pada akun instagram @fhci.bumn.

Adapun bagi pelamar yang nanti ingin mengakses pengumumannya, berikut alurnya:

1. Buka laman FHCI BUMN

2. Login dengan email dan kata sandi